Группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности

Американская рок-группа Aerosmith объявила о завершении своей гастрольной деятельности. Причиной этого стало повреждение голосовых связок солиста Стивена Тайлера, которое не поддается лечению.





В заявлении группы, опубликованном в соцсети X, подчеркивается, что голос певца представляет собой уникальный инструмент. Музыканты отметили, что Тайлер долгое время пытался восстановить его до прежнего состояния, однако стало очевидно, что полное выздоровление невозможно. Группа приняла тяжелое, но необходимое решение покинуть сцену.





В мае 2023 года Aerosmith объявила о начале прощального тура, но после нескольких концертов Стивен Тайлер получил травму голосовых связок. В результате группа решила перенести тур на 2024 год.





Aerosmith была основана в 1970 году в Бостоне Стивеном Тайлером, Джо Перри, Томом Хэмилтоном и Джои Крамером. Позже к ним присоединился гитарист Брэд Уитфорд. Дебютный альбом группы вышел в 1973 году и не имел названия. За свою карьеру музыканты выпустили 15 студийных альбомов.





Группа удостоилась четырех премий Grammy и оказала значительное влияние на развитие различных музыкальных направлений, сочетая элементы хард-рока, хеви-метала, поп-музыки, глэма и блюза. В 2001 году Aerosmith вошла в Зал славы рок-н-ролла, а журнал Rolling Stone и телеканал VH1 включили их в список 100 величайших музыкантов всех времен.









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