На фестивале «Скрябин» в Челябинске представят медиаискусство

05.08.2024
В Челябинске пройдет фестиваль медиаискусства «Скрябин», на котором представят произведения искусства, сочетающие цифровую живопись, музыку, игру света.
На фестивале ожидаются около 5 тысяч зрителей, сообщила руководитель дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева.
«Челябинский медиафестиваль „Скрябин“ представит публике произведения медиаискусства будущего. Ждем суммарно порядка 5 тыс. человек со всех регионов страны», — приводит
ТАСС слова Малышевой.
Руководитель отметила, что Александр Скрябин искренне верил, что в будущем искусство не будет представлять собой отдельные виды, а сольется воедино, поэтому на фестивале продемонстрируют уникальное сочетание цифровой живописи, музыкального сопровождения, игры света и цвета с использованием дополнительных средств выразительности, таких как танец и вокал.
В рамках фестиваля будет работать три площадки — на пешеходной части улицы Кирова, на фасаде Челябинского академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки, перед Органным залом.
Фото: Общественное достояние