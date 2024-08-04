В музее Майи Плисецкой представлены костюмы Пьера Кардена

В музее-квартире Майи Плисецкой на Тверской улице в Москве Бахрушинский музей впервые представляет расширенную коллекцию сценических нарядов, созданных для балерины Пьером Карденом, сообщает «Российская газета».





Сценические образы Плисецкой вдохновляли многих выдающихся модельеров, среди которых особое место занимает Пьер Карден.





Выставка «Костюм как образ: посвящение Майе Плисецкой» представляет творения Кардена для балета «Анна Каренина» (музыка Родиона Щедрина, 1972), включая платье цвета морской волны из капрона, шелка, нейлонового гипюра с анималистической вышивкой и пеньюар из газа, шифона и атласа, расшитый золотой нитью и кружевом.





Также будут представлены костюмы из балета «Чайка» (музыка Родиона Щедрина, 1980), созданные Карденом и Валерием Левенталем. Посетители смогут увидеть темное платье из газа, капрона и шифона, украшенное шелковой лентой, а также светло-зеленый костюм, украшенный жемчугом и вышивкой, с изящной шляпкой из крепа.





В конце августа музей представит комплект костюмов для балета «Дама с собачкой» (музыка Родиона Щедрина, 1985), включающий платье из золотистого газа с пышными рукавами и широкий декорированный пояс.









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