Завершились съемки детективного комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»

02.08.2024
Завершились съемки многосерийного фильма «Солнце, море, два ствола».
Главные роли в проекте сыграли Роман Постовалос и Кирилл Зайцев.
Производством детективной комедии занимаются Fresh Film и СТС. Режиссерами проекта выступили Армен Ананикян и Карен Захаров.
Центральный персонаж сериала — полицейский Гоша Адамян, который хочет возглавить оперативный отдел полиции. У героя есть все шансы получить должность, однако все меняется с появлением в отделении капитана Воронцова из Москвы.
Продюсерами фильма выступили Армен Ананикян, Михаил Галустян, Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Борис Хохлов и другие.
В актерский состав также вошли Алексей Маклаков, Кристина Каширина, Алина Дулова, Арам Вардеванян, Денис Бузин, Евгений Михеев, Владимир Дмитриев.
Фото: АПКиТ