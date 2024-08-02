Завершились съемки детективного комедийного сериала «Солнце, море, два ствола»

Завершились съемки многосерийного фильма «Солнце, море, два ствола».



Главные роли в проекте сыграли Роман Постовалос и Кирилл Зайцев.



Производством детективной комедии занимаются Fresh Film и СТС. Режиссерами проекта выступили Армен Ананикян и Карен Захаров.



Центральный персонаж сериала — полицейский Гоша Адамян, который хочет возглавить оперативный отдел полиции. У героя есть все шансы получить должность, однако все меняется с появлением в отделении капитана Воронцова из Москвы.



Продюсерами фильма выступили Армен Ананикян, Михаил Галустян, Максим Рыбаков, Владимир Неклюдов, Борис Хохлов и другие.



В актерский состав также вошли Алексей Маклаков, Кристина Каширина, Алина Дулова, Арам Вардеванян, Денис Бузин, Евгений Михеев, Владимир Дмитриев.









Фото: АПКиТ