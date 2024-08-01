Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева выступил в Севастополе

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева снова вышел на сцену Севастополя после десятилетнего перерыва. Выступление состоялось в рамках VIII Международного фестиваля оперы и балета.





Художественный руководитель и директор ансамбля Елена Щербакова поделилась, что коллектив представил программу под названием «Классика Игоря Моисеева», которой удалось покорить множество стран и завоевать признание зрителей. Она добавила, что ансамбль продолжает развиваться в соответствии с традициями, заложенными основателем, и следует всем его заветам.





Последний концерт ансамбля в Севастополе проходил в 2014 году, уточняет ТАСС. В текущей программе фестиваля можно было увидеть хореографические произведения Моисеева, отражающие разнообразие культур и традиций народов мира. Зрители получили возможность насладиться шедеврами коллектива, включая знаменитый русский танец «Лето», греческую сюиту «Сиртаки», танец «Гаучо», а также фрагмент флотской сюиты «День на корабле», известный как «Яблочко».





Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил важность проведения фестиваля в сложных условиях. Он подчеркнул ценность таких мероприятий, особенно когда мир стремится игнорировать культурное наследие России. Кроме того, он добавил, что успешное проведение фестиваля стало значимым событием для города и его жителей.









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