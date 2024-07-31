Появились первые кадры байопика о поэте Борисе Рыжем

В российский прокат 12 сентября выходит фильм, посвященный поэту Борису Рыжему. Главную роль в картине исполнил музыкант и писатель Евгений Алехин, сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании «Пионер».





В фильме также снялись актеры Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин. Зрители увидят на экране и фронтмена группы «АукцЫон» Олега Гаркушу, который сыграл поэта Евгения Евтушенко.





Сюжет картины разворачивается в конце 1990-х годов и показывает портрет молодого научного сотрудника Института геофизики Бориса Рыжего. Поэт бродит по улицам Екатеринбурга в компании своих юных друзей, которые стремятся зарабатывать на жизнь творчеством.





Главный герой, обладая ироничным характером, легко находит общий язык как с местными бандитами, так и с творческой элитой. Он отправляется в Москву за премией «Антибукер», участвует в драке рядом с ларьком и попадает в отделение полиции. При этом Рыжий пытается сбалансировать свою любовь к друзьям-хулиганам и семейную жизнь.





Премьера картины состоялась в октябре 2023 года на фестивале актуального российского кино «Маяк». Первый показ для зрителей запланирован на 3 сентября в московском кинотеатре «Художественный».









Фото: YouTube