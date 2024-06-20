Названы даты проведения Петербургского международного культурного форума

Юбилейный X Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур пройдет с 12 по 14 сентября. Об этом журналистам сообщил источник в оргкомитете.





Открытие форума пройдет в день 300-летия перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского. По данным источника ТАСС, темой мероприятия станет «Культура XXI века: суверенитет и глобализм».





Министр культуры России Ольга Любимова ранее пригласила на форум бразильскую коллегу Маргарет Менезес. Главы ведомств встретились в Рио-де-Жанейро на фоне открытия «Русских сезонов». Стороны подписали совместное заявление о сотрудничестве в сфере культуры.





Прошлый Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур прошел в ноябре 2023 года. Мероприятие объединило 73 страны мира.









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