Россия и Бразилия подписали совместное заявление о сотрудничестве в сфере культуры

Министр культуры России Ольга Любимова подписала совместное заявление с бразильской коллегой Маргарет Менезес. Встреча прошла в рамках церемонии открытия международного проекта «Русские сезоны» в Рио-де-Жанейро.





Министр напомнила, что в прошлом году стороны заключили Меморандум о взаимопонимании в области культуры. Документ в том числе зафиксировал договоренность о проведении «Русских сезонов» в Бразилии в 2024 году.





«Бразильская коллега, известная в Бразилии певица, высоко оценила уровень мероприятий «Русских сезонов» и поздравила нас с успешным открытием», — поделилась Ольга Любимова.





Стороны договорились продолжить наращивание сотрудничества по музейному делу, библиотекам и исполнительскому искусству. Ольга Любимова уточнила, что сфера кино стала отдельным важным направлением.





Россия и Бразилия продолжат проводить обменные фестивали, участвовать в международных киносмотрах в обеих странах. Также министр культуры предложила бразильской коллеге присоединиться к новой создаваемой профильной площадке. Речь идет об Открытой Евразийской кинопремии.





Менезес, в свою очередь, подчеркнула намерение и дальше развивать сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате – БРИКС, «Группа двадцати». Ольга Любимова пригласила министра культуры Бразилии на ключевые культурные мероприятия российского председательства в БРИКС — девятой встрече министров культуры объединения и Фестивале культур стран-участниц, которые пройдут на полях юбилейного X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой