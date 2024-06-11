Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» оштрафовали на 1,5 млн рублей из-за сериала «Супергерл»

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» получил штраф в размере 1,5 миллиона рублей из-за сериала «Супергерл». Об этом информирует «Бюллетень кинопрокатчика» в Telegram-канале.





По данным источника, причиной штрафа послужила пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистским, запрещено в РФ) в супергеройском сериале с Мелиссой Бенойст. Признаки этого обнаружил ФГУП «Главный радиочастотный центр» в марте 2024 года.





Представитель «Кинопоиска» в суде настаивал на том, что никакой пропаганды допущено не было. Ответчик подчеркнул, исследование ФГУП «ГРПЧ» не «является надлежащим доказательством». В случае подтверждения вины представитель онлайн-кинотеатра попросил назначить штраф в размере миллиона рублей.









Фото: YouTube