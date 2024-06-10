В Турции пройдут съемки ремейка «Холопа» с Керемом Бюрсином

Турецкий актер Керем Бюрсин начал готовиться к съемкам ремейка российского «Холопа», которые стартуют в республике в конце июня. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сыграет в фильме главную роль.





Фильм получит название «Сын богача». К актерскому составу также присоединились Эркан Колчак Кестендил, Ахмет Мюмтаз Тайлан, Джемаль Хюнал и Гювен Кырач. Режиссерское кресло занял Онур Юнлю, который ранее работал над проектом «Лейла и Меджнун».





Актриса на главную женскую роль еще не найдена. Продюсеры продолжают искать подходящую кандидатуру.





Съемки пройдут в тех же локациях, где снимались сериалы «Великолепный век» и «Воскресший Этугрул». Продюсированием ленты займутся турецкая и российская кинокомпании Kunay Film и Yellow, Black and White.









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