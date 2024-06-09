Фестиваль «Денис Мацуев представляет» стартовал в Екатеринбурге

Фестиваль «Денис Мацуев представляет» открыл свои двери в девятый раз. Это один из самых престижных музыкальных проектов в Свердловской области, сообщает «Российская газета».





В этом году фестиваль представил новые форматы выступлений: совместные концерты с Уральским филармоническим и Уральским молодежным оркестрами, а также джазовый сейшн под открытым небом.





Гости первого дня могли насладиться выступлениями юных музыкантов, стипендиатов программы «Новые имена», а также сольным концертом Дениса Мацуева, посвященным эпохе романтизма.





В заключительный день фестиваля ожидаются выступления скрипачки Стефании Поспехиной и виолончелиста Борислава Струлева с Уральским филармоническим оркестром. В программе — произведения Чайковского, Рахманинова и Прокофьева.









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