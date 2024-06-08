Прижизненные издания произведений Пушкина проданы на аукционе в «Литфонде»

Более десяти прижизненных изданий произведений Александра Пушкина продали на аукционе «Литфонд».



В число топ-лотов вошла крайне редко встречающаяся дебютная книга Пушкина «Руслан и Людмила», вышедшая в 1820 году. Экземпляр продан за 5 млн рублей.



«Прижизненные издания поэта ушли в „Литфонде“ за 30 млн рублей», — рассказали в «Литфонде».



Сообщается, что издание поэмы «Цыганы» 1827 года в украшенной орнаментальными рамками обложке ушло за 3,4 млн рублей. Стартовая цена лота составила 2,5 млн рублей.



Книга Der Berggefangene von Alexander Pushkin 1823 года с первым переводом «Кавказского пленника» на немецкий, выполненным Александром Вульфертом, ушла с молотка за 2 млн рублей. За 1,7 млн рублей продана книга «Полтава. Поэма А.С. Пушкина. Вольный перевод на малороссийский язык» 1836 года.









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