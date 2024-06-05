Стартовали съемки продолжения сериала «Омар в большом городе»

Фото: пресс-служба Kion

В продолжении проекта Омару предстоит познакомить свою девушку Асю с семьей, однако поездка заканчивается ссорой. Любовные переживания вгоняют главного героя в депрессию. Чтобы вернуть расположение Аси, Омар готов пойти на многое — даже фиктивно жениться.В актерский состав проекта вошли Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Анастасия Байкаева, Джалил Асретов, Лилия Разакова, Рухин Магеррамов. Режиссер проекта — Роман Фокин.Продолжение проекта выйдет на платформе Kion.