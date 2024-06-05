Стартовали съемки продолжения сериала «Омар в большом городе»

05.06.2024

Стартовали съемки продолжения сериала «Омар в большом городе»
Онлайн-кинотеатр Kion и кинокомпания Lucky Films приступили к съемкам третьего сезона комедии «Омар в большом городе».

В продолжении проекта Омару предстоит познакомить свою девушку Асю с семьей, однако поездка заканчивается ссорой. Любовные переживания вгоняют главного героя в депрессию. Чтобы вернуть расположение Аси, Омар готов пойти на многое — даже фиктивно жениться.

В актерский состав проекта вошли Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Анастасия Байкаева, Джалил Асретов, Лилия Разакова, Рухин Магеррамов. Режиссер проекта — Роман Фокин.

Продолжение проекта выйдет на платформе Kion.


Фото: пресс-служба Kion