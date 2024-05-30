Okko откроет в Москве и Петербурге летние кинотеатры

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. О смерти актрисы стало известно в четв...
По решению Департамента культуры г. Москвы Центр театра и кино был переименован в «Мастерскую "...
Бесплатные летние кинотеатры начнут работать с 1 июня в кинотеатре-лектории ВДНХ в Москве и на терри...
С высокой наградой коллектив поздравил президент «Золотого Витязя», народный артист России Николай Б...
Для широкой публики музей начнет работать с 30 мая.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. О смерти актрисы стало известно в четв...
По решению Департамента культуры г. Москвы Центр театра и кино был переименован в «Мастерскую "...
Бесплатные летние кинотеатры начнут работать с 1 июня в кинотеатре-лектории ВДНХ в Москве и на терри...
С высокой наградой коллектив поздравил президент «Золотого Витязя», народный артист России Николай Б...
Для широкой публики музей начнет работать с 30 мая.
Цикл «Внешние владения замка Тиёда» состоит из 32 полиптихов, а «Внутренние покои дворца Тиёда» — из...
Выставка приурочена к проведению Петербургского международного экономического форума.
Актер приехал на XI Забайкальский международный кинофестиваль, однако ему потребовалась помощь враче...
Откроет фестиваль Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр филармонии.
О смерти артистки сообщила ее семья.
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О кончине Соловьевой сообщает Школа-студия МХАТ.
Фестиваль посвящен 85-летию со дня рождения оперной певицы, народной артистки СССР Елены Образцовой.
Мировая премьера продолжения знаменитого мультфильма пройдет 27 ноября 2024 года.
Артисты представили единственную оперетту Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки».
Мировая премьера комедийного триллера состоится 19 сентября.
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Сделка в миллиард долларов станет рекордной для музыкальной индустрии.
Смотр проходил с 20 мая в московском музыкальном театре «Геликон-опера».
Международный балетный фестиваль объявил имена номинантов, среди которых оказались представители Рос...
30.05.2024