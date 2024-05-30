Okko откроет в Москве и Петербурге летние кинотеатры

Онлайн-кинотеатр Okko откроет в Москве и Санкт-Петербурге летние кинотеатры.



Бесплатные летние кинотеатры начнут работать с 1 июня в кинотеатре-лектории ВДНХ в Москве и на территории пространства «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге.



В репертуар летних кинотеатров войдут российские и зарубежные комедии, драмы, фэнтези, боевики, рассчитанные на разные возрастные категории. Ожидается, что в программу кинопоказов войдут картины «Чебурашка», «Жанна Дюбарри», «Манюня: приключения в Москве», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и другие ленты.



В программу также войдут творческие мастер-классы, лекции от ведущих представителей российской киноиндустрии.











