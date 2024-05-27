Президент Молдавии Санду подписала указ о предоставлении гражданства музыкантам «Би-2»

Некоторым участникам рок-группы «Би-2» предоставят гражданство Молдавии. Об этом свидетельствует указ, который подписала президент республики Майя Санду.





Глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел в Telegram-канале подтвердил, что нескольким членам «Би-2» предоставят гражданство. Однако он не уточнил, о каких именно музыкантах идет речь.





В начале 2024 года музыканты «Би-2» были задержаны в Таиланде на фоне проведения несогласованных с властями концертов. Суд приговорил артистов к выплате штрафов и депортации. После этого коллектив отменил концерты в ОАЭ и Турции. Запрос на получение гражданства Молдавии музыканты подали в апреле.





Группа «Би-2» ранее сообщила об отмене концерта в Казахстане. Выступление должно было состояться на фестивале Family rock fest в Алматы в конце августа.









Фото: YouTube