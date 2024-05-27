Группа «Би-2» отменила концерт на фестивале в Казахстане

Группа «Би-2» отменила концерт на полях фестиваля Family rock fest в Алматы. Об этом музыкальный коллектив сообщил в официальном Telegram-канале.





Авторы публикации выразили сожаление в связи с отменой выступления в Казахстане. Фестиваль пройдет в конце августа.





«Благодарим организаторов за все приложенные усилия», — говорится в сообщении.





Группа также отметила, что будет рада выступить на фестивале в будущем, когда представится такая возможность. Музыканты выразили надежду на новые встречи. По поводу билетов зрителям предложили обращаться к группе в запрещенной соцсети.





Ранее стало известно, что гитарист Андрей Звонков попрощался с «Би-2». Участники рок-группы напомнили, что он сотрудничал с коллективом с 2006 года. Коллеги Звонкова поблагодарили музыканта за время совместного творчества.









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