В «Артеке» впервые пройдет творческая смена для молодых джазовых музыкантов

Творческая смена Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» для детских джазовых коллективов начнется в МДЦ «Артек» 28 мая. Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе ассоциации.





Отмечается, что фестиваль проходит при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России. Партнерами мероприятия выступают Российский национальный музей музыки, Академия джаза, АНО «Центр развития социальных проектов».





«В детский центр приедут биг-бенды и эстрадно-джазовые оркестры из Красноярского края, Республики Крым, Владимирской и Липецкой областей. С учетом специфики джазового направления сформирована образовательная программа для коллективов — включены профильные мастер-классы и творческие мастерские, подобран тематический репертуар, традиционные форматы концертных выступлений коллективов разнообразят джем-сейшены», — говорится в сообщении.





Дирижером сводного оркестра смены будет главный дирижер Симферопольского эстрадно-духового оркестра Эдуард Волков. Подобная смена проводится в «Артеке» впервые.





Музыкантам предстоит больше узнать о философии джаза, его истории развития в стране и легендарных персоналиях направления. Специальный гость смены — редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Также участники встретятся с артисткой вокального ансамбля Крымской государственной филармонии «Джаз-Рандеву» Екатериной Мушинской в рамках творческой мастерской.









Фото: Пресс-служба Российского духового общества