В Астрахани завершился фестиваль «Грани барокко»

Первый фестиваль музыки эпохи барокко в Астраханском театре оперы и балета закрылся премьерой оперы «Дидона и Эней». Как уточнили в пресс-службе учреждения, герои древнего Карфагена впервые были представлены в современных интерьерах.





Режиссером постановки выступил Алексей Смирнов. Он изначально отказался от музейной реконструкции античного мифа.





«Зрителям предложили не классическую версию оперы Генри Пёрселла, а аллегорию, герои древнего Карфагена представлены в метафорическом пространстве, в современных интерьерах разворачиваются драматические события: большая любовь, коварство, разлука и трагическая развязка», — отмечается в сообщении.





Создатели оперы использовали барочную музыку и задействовали современную сценографию. Также необычным ходом стало размещение зрителей на сцене.





Первый майский фестиваль музыки «Грани барокко» прошел в Астрахани с 20 по 26 мая. Театральный проект призван показать разные грани музыкального искусства и заложить традиции барочного исполнительства в Астраханском театре оперы и балета.









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