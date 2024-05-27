Музей Пушкина представит выставку о романе «Евгений Онегин» в Вене

Государственный музей Пушкина подготовил 16 выставочных проектов в честь 225-летия поэта, один из которых будет представлен в Вене. Подробности рассказал директор учреждения Евгений Богатырев.





По его словам, экспозиция «Путешествие по Москве с героями романа «Евгений Онегин» будет представлена в Вене.





«Есть уже договоренность: во второй половине этого года мы отправим ее в Русский дом», — уточнил Богатырев.





Также проект отправится в столицу Филиппин. Богатырев добавил, что будет готовиться большая выставка из подлинных материалов. Экспозиция отправится в Китай в рамках перекрестного года культуры с Россией.





Другими выездными проектами станут «Сказки А. С. Пушкина», «А. С. Пушкин. Жизнь и лира», «Дуэль и смерть А. С. Пушкина». Помимо этого, музей проводит масштабную выставку «Пушкин. 225». Проект завершит работу 30 июня.









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