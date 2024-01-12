Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергей Гавлич

Советский и российский актер театра, кино и телевидения Сергей Гавлич ушел из жизни в 74 года, информирует портал «Кино-театр.ру». Артист умер 31 декабря, но об этом стало известно позднее.





Сергей Гавлич – уроженец Норильска. После окончания школы он начал учиться в Институте культуры, не пройдя в ЛГИТМиК. Через два года после старта обучения будущий актер ушел в армию. Закончив службу, поступил в ЛГИТМиК.





Артист работал в Псковском драматическом театре с 1975 по 1979 год. С 1979-го по 2018-й служил Молодежному театру на Фонтанке в Санкт-Петербурге.





Экранный дебют актера состоялся в 1980-х. Гавлич снялся в таких проектах, как «Мелкий бес», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Убойная сила», «Опера», «Литейный», «Морские дьяволы», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и других.





Актер ушел из жизни в станице Братковка Краснодарского края, говорится на портале. По словам одного из пользователей «Кино-театр.ру», Гавлич серьезно болел.









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