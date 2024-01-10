Скончалась экс-солистка Большого театра Тамара Милашкина

Скончалась советская и австрийская певица Тамара Милашкина.



О кончине артистки написал музыкальный критик Сергей Буланов на своей странице в Telegram-канале. Тамара Милашкина умерла на 90-м году жизни.



По словам Буланова, последнее выступление Милашкиной состоялось 9 марта 1990 года в Большом театре.



«Сколько было прекрасных сопрано ее поколения, сколько появилось позже, но я всякий раз, собираясь послушать сцену письма Татьяны или Колыбельную Волховы, включаю записи именно Тамары Милашкиной», — написал Буланов.



Критик назвал голос Милашкиной неподдельным средоточием тепла и искренности.



Тамара Милашкина родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани. Окончила Консерваторию им. П.И. Чайковского. Будучи студенткой, артистку приняли стажером в труппу Большого театра, где артистка выступала вплоть до 1990 года. После ухода из театра певица проживала с мужем в Австрии.









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