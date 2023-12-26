Оркестр «Дивертисмент» представит программу «В каждой музыке только Бах» в Эрмитаже

В Эрмитаже пройдет Рождественский концерт.



В Большом Итальянском просвете Эрмитажа 5 января камерный оркестр «Дивертисмент» представит программу «В каждой музыке только Бах».



На концерте прозвучат Третий и Шестой Бранденбургские концерты Иоганна Себастьяна Баха.



«Бах — это праздник и радость. Бах — это пища для ума и духа. Бах — это красота математики и математика красоты. Бах — это абсолютное, космическое совершенство. Бах — это восьмое чудо света. Бах — это все мы. Бах — это всё», — отметил художественный руководитель «Дивертисмента» Илья Иофф.



Роль Бранденбургских концертов Баха в истории мировой музыки огромна, отмечают организаторы. Помимо неувядаемой, вечно молодой художественной красоты концертов, их значение заключается в той роли, которую они сыграли в истории музыкального искусства.



«На пути, ведущем от инструментальной музыки начала XVIII века к симфониям венских классиков, шесть Бранденбургских концертов, с их образным строем и многогранным развитием, синтезирующим приемы эстетически-совершеннейших гомофонных и полифонических жанров эпохи, — это целый исторический этап», — говорится в анонсе мероприятия.









Фото предоставлено Rain Beats