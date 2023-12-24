Умер лидер кавер-группы «Черный квадрат» Игорь Соколов

Скончался основатель группы «Черный квадрат» Игорь Соколов. В последнее время музыкант сражался с опухолью мозга, а несколько дней назад впал в кому, из которой уже не вышел, сообщает «Российская газета».





15 ноября Игорь Соколов обратился к поклонникам и сообщил, что у него обнаружили опухоль мозга. Все намеченные концерты были перенесены на неопределенный срок. Музыкант сразу же лег в стационар на обследование, которое показало, что новообразование злокачественное.

Долгое время музыкант бодрился, записывал видео, в которых строил планы на дальнейшие выступление. Затем на связь с поклонниками стала выходить жена артиста. Она рассказывала поклонникам о том, что ситуация сложная, что врачи шансов не дают. Но тем не менее все надеялись, что музыкант выкарабкается.





Группа «Черный квадрат» была основана Игорем Соколовым в 1989 году. Она успешно гастролировала по всей стране. Так, за минувшую осень коллектив успел выступить в Брянске, Орле, Ярославле, Великих Луках, Чите, Улан-Удэ, Иркутске, Братске, Ангарске, Абакане, Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Норильске и Дудинке.













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