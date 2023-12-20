Певец ЮрКисс в соцсетях объявил о завершении музыкальной карьеры

20.12.2023
Исполнитель Юрий Киселев (ЮрКисс) сообщил подписчикам в соцсетях о завершении музыкальной карьеры. Певец объяснил, почему принял такое решение.
ЮрКисс намерен завершить карьеру «на фоне переосмыслений жизненных ценностей». Певец также планирует записать первый и последний альбом, прежде чем покинет сцену. Артист поблагодарил поклонников, друзей и коллег за поддержку на протяжении всего творческого пути.
«У всякой историй, как самой хорошей, так и самой плохой рано или поздно наступает конец», — написал исполнитель.
Музыкальная карьера ЮрКисса начинась в 2012 году. Тогда ему было 15 лет. Артист дебютировал с песней «Звон». Певец впервые вышел на сцену в 2014-м. За время своего творческого пути он записал дуэты с Люсей Чеботиной, ВладиМиром и Григорием Лепсом.
Сейчас Юрий Киселев занимается бизнесом. Совместно с братом Владимиром Киселевым он основал музыкальный лейбл Rocket Records. В ноябре этого года певица Инстасамка стала его участницей.
Фото: YouTube