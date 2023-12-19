Победителями конкурса «Короткий список, или Саламандра» стали 16 авторов

Победителями конкурса на лучшее литературное произведение для детей и подростков «Короткий список, или Саламандра» стали 16 авторов. В качестве награды их произведения выйдут в лучших детских издательствах России.





По условиям конкурса, жюри в составе представителей издательств-партнеров называет своих фаворитов, с которыми готовы заключить договор на издание книги. Число таких авторов не ограничено. Победителем становится каждый текст, который назван жюри.





В этом конкурсе судьи выбрали повесть Александры Зацевой «Где дом и дым глубин, и алый», повесть Ирины Богатыревой «Девья яма», «Обещала» Анастасии Морозовской, фантастическое роуд-муви «Разлом» Оксаны Заугольной, лирическую повесть Ксении Комаровой «Егор и Лена», Ингу Сомс с историей «Желудь с пятого этажа», Екатерину Максимову с повестью «Капитан Кулебякин», Татьяну Волошину-Орлову с произведением «Когда озеро квакнет», Анастасию Шанскую и ее «Кота прямо с неба», Юлию Асланову с «Магазином заколдованной обуви», Дарью Новакову с работой «Наследник Кукулькана», Екатерину Нигматулину с «Неромантичным веком», Ульяну Бисерову и ее «Таракана из Руанды», Светлану Лаврову и ее «Тринадцать хрустальных небес», Надежду Горлову, написавшую «Цыганкино кольцо», Лидию Пехтереву с работой «Юла, замри!». РГ уточнила, что за некоторые произведения будут бороться сразу несколько издателей.





Согласно правилам, книги победителей увидят свет в течение года с момента объявления результатов. Сейчас все произведения финалистов доступны в библиотеке на сайте конкурса.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва