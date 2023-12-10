Никита Михалков назвал глупостью призывы запретить сериал «Слово пацана»

Призывы запретить или ограничить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» российского режиссера Жоры Крыжовникова являются глупостью, так как картина основана на исторической правде, которую необходимо демонстрировать любой аудитории, сообщил ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.





По его словам, Жора Крыжовников — очень талантливый режиссер, и это настоящее кино, которое волнует.

«Я говорю все время и повторяю: нужно научиться говорить правду и слушать правду. И учиться на этом, а не говорить: Что вы такое показываете детям?» — сказал Никита Михалков.

Ранее глава Татарстана Руслам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана». Чиновник подчеркнул, что романтизация периода появления подростковых группировок «ни к чему хорошему не приводит». Глава республики предложил реагировать на такие сюжеты и фильмы.













Фото: кадр из фильма «Слово пацана»