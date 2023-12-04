В Минкультуры объяснили правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

В Минкультуры объяснили правила выдачи прокатного удостоверения на фильм

04.12.2023

Фильм получает прокатное удостоверение на показ в российских кинотеатрах на основании экспертизы, опираясь на соответствие картины всем необходимым критериям. Об этом рассказали в Министерстве культуры России.

В ведомстве напомнили ТАСС о правилах выдачи прокатного удостоверения фильмам. В рамках действующего законодательства порядок приема и рассмотрения заявок регламентирован постановлением Правительства РФ №143 от 27 февраля 2016 года, пояснили в Минкультуры.

«В случае если переданные заявителем на экспертизу материалы соответствуют обозначенным в упомянутом постановлении критериям, ему выдается прокатное удостоверение», — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее народный артист России, режиссер Александр Сокуров поделился опасениями насчет своей картины «Александра». Кинематографист допустил, что фильм не получит повторное прокатное удостоверение.


Фото: Pixabay.com