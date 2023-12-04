Союз театральных деятелей России возглавил Владимир Машков

04.12.2023

Союз театральных деятелей России возглавил Владимир Машков
Актер театра и кино, режиссер, народный артист России Владимир Машков избран председателем Союза театральных деятелей России, передает ТАСС.

В понедельник, 4 декабря, проходит внеочередной съезд Союза театральных деятелей России.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков остался единственным кандидатом на пост Союза театральных деятелей. Остальные кандидаты взяли самоотвод. В числе кандидатов, взявших самоотвод, были Александр Лазарев, Кирилл Крок, Валерий Гергиев.


Фото: Надежда Стрелец/YouTube