20 авторов вошли в шорт-лист премии «Электронная буква» в 2023 году

Группа компаний «ЛитРес» объявила шорт-лист премии «Электронная буква» в 2023 году — в него вошли 20 авторов и 20 чтецов из разных городов России, передает ТАСС.





Победители станут известны в марте 2024 года.





В короткий список лучших авторов вошли Владимир Чернявский («Телефонист»), Елена Ершова («Медвежье Молоко»), Марина Голубицкая («Два писателя, или Ключи от чердака»), Николай Ободников («Сирены Амая»), Вера Ард («Шесть из восьми»), Саша Некрасова («Горы обещали тебя»), Влад Райбер («Мы твои друзья»), Людмила Старжинская («Побег из детства»), Майя Винокурова. («Проклятая. Против судьбы»), Евгений Ильичев («Последний контакт»). Еще 10 авторов вошли в номинацию «Дебют года».





Общий призовой фонд на продвижение всех лауреатов составит более 23 миллионов рублей.













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