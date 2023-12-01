Приморская сцена Мариинского театра представит в Катаре балет «Тысяча и одна ночь»

Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра впервые выступит в столице Катара, передает пресс-служба театра.



Выступление коллектива пройдет в декабре в Дохе. Катарской публике будет представлен балет композитора Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь» в хореографии художественного руководителя балетной труппы, заслуженного деятеля искусств России Эльдара Алиева.



Показы пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Эйюба Кулиева при участии хора Приморской сцены.



Вокальные партии исполнят Анастасия Кикоть и Алина Михайлик. В главных партиях выйдут прима-балерины Анна Самострелова и Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, солисты Юрий Зиннуров, Саки Нисида, Арина Нагасэ, Лада Сартакова, Александра Шалимова, а также артисты Сергей Боровых, Лев Пономарёв и Эрлан Суйунбек.



Отмечается, что гастроли в Катаре станут для приморской труппы завершающими в 2023 году.



«Нам очень важно, чтобы спектакль, литературной основой которого является памятник персидской и арабской литературы — знаменитый сборник сказок "Тысяча и одна ночь" — был воспринят публикой Ближнего Востока как близкий по духу. Мы стремились отразить в нем лучшие традиции восточной культуры, а потому очень надеемся, что все спектакли пройдут с успехом. После серии показов в Катаре балет вновь будет показан в Санкт-Петербурге, где мы представим нашу постановку в феврале-марте на традиционных зимних гастролях в Мариинском театре. Затем планируем показы в Пекине, и, конечно, на родной сцене во Владивостоке, ближе к концу сезона», — рассказал о постановке Эльдар Алиев.









Фото: Геннадий Шишкин/пресс-служба Мариинского театра