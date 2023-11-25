Мариинский театр покажет оперу-эпопею Сергея Прокофьева «Война и мир»

Мариинский театр трижды покажет на Новой сцене эпическую оперу Сергея Прокофьева «Война и мир».





Режиссером-постановщиком выступил Андрей Кончаловский, для которого это первая оперная работа в России, сообщает ТАСС





«В спектакле сменилось уже пять или шесть поколений певцов, и фактически каждому поколению мы давали возможность по-новому прочитать партии в этой громадной оперной партитуре. Для меня принципиально важно, чтобы в спектакле „Война и мир“ появлялись молодые исполнители», — сказал музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев.





Главные партии исполнят Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Анна Денисова, Владислав Куприянов, Евгений Акимов, Екатерина Сергеева, Михаил Кит, Глеб Перязев, Вячеслав Васильев.





В спектакле участвуют 200 артистов. В гардеробе — 1 тыс. исторических костюмов. Общий вес декораций — 60 тонн. На монтаж всех конструкций ушло несколько дней.









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