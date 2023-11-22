Ярмарка современного искусства Catalog впервые пройдет в Москве

Первая ярмарка современного искусства Catalog состоится в Москве. Об этом сообщила пиар-служба проекта.





Ассоциация галерей будет проводить ярмарку с 15 по 17 декабря. Площадкой мероприятия станет историческая типография Ивана Сытина на Пятницкой улице.





Ярмарку Catalog планируют сделать ежегодной и проводить в Москве и других российских городах, и в каждом из них организаторы намерены учитывать локальный контекст и особенности местной художественной сцены.





Отличительной чертой Catalog является экспозиционный формат, который предполагает представление на одном стенде как состоявшихся, так и молодых художников. По правилам ярмарки каждая галерея представляет от одного молодого автора.





Инициатором ярмарки выступает Ассоциация галерей (АГА). В первом выпуске ярмарки примут участие 27 галерей. Стенды представят как участники АГА, так и другие галереи.









Фото: Пиар-служба Catalog / Андрей Князев. Зимний вечер с музыкой, 1968. Lumiere Gallery