Редкие фото из музея-заповедника Рахманинова появятся на выставке в ГИМ

Редкие семейные фотографии Сергея Рахманинова из собрания музея-заповедника композитора появятся на выставке в Государственном историческом музее (ГИМ). Об этом сообщила Ирина Вановская.





Старший научный сотрудник музея-заповедника С.В. Рахманинова поделилась с ТАСС подробностями предстоящей выставки. По ее словам, в ГИМ пройдет показ передвижного выставочного проекта. Его подготовил создатель музея-заповедника Александр Ермаков в честь 150-летия со дня рождения знаменитого русского композитора, пианиста и дирижера.





По словам Вановской, проект объединил редкие фотографии семьи Рахманиновых. Многие из экспонатов представлены публике впервые. Выставка откроется 24 ноября. Зрители познакомятся с историей рахманиновских посадов в Тамбовской области, добавила Вановская.





Посетители с помощью QR-кодов смогут отправиться в путешествие по страницам семейного альбома композитора в музыкальном сопровождении. Рахманинов раскроется как муж, отец, дедушка. Экспозиция погружает в историю рода композитора, которая начинается в XV веке.









Фото: YouTube