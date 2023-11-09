В Москве завершились съемки детективного сериала «Маня и Груня»

В Москве завершились съемки многосерийного детектива «Маня и Груня», передает пресс-служба телеканала «Россия», для которого снимается проект.



Производством фильма занимается компания «Стелла». Главные роли в фильме сыграли Екатерина Копанова, Илья Носков, Антон Денисенко, Максим Белбородов, Елена Панова и другие.



Центральный персонаж фильма — майор Следственного комитета Марина Пичугина, Маня (Екатерина Копанова). Маня переезжает из Москвы в небольшой городок, где женщина хочет отыскать своего отца, которого ошибочно считала погибшим, и забыть несчастную любовь. Поиски отца оказываются сложными и опасными, а забыть прошлое оказывается не так уж и просто. В довершение ко всему у героини появляется своенравная овчарка Груня.



«Это мой первый опыт такой насыщенной работы с собакой в кадре. Но у нас с ней все прекрасно получалось, как будто мы уже много лет снимаемся вместе. Однако Вера — так зовут ее в жизни — очень сильная. И, когда я держала ее за поводок, она иногда просто вытаскивала меня из кадра: собака же не может стоять и говорить текст, как я, ей куда нужно, туда она и пошла и меня за собой потащила. Вера — добрая, умная и милая овчарка. Мне и моей героине Марине Пичугиной очень с ней повезло: Груня становится для Мани другом, членом семьи. И очень помогает в расследовании. Груня, как человек, все понимает, когда надо — лапкой потрогает. Это так мило!» — рассказала о своей работе исполнительница главной роли актриса Екатерина Копанова.









Фото: пресс-служба телеканала "Россия"