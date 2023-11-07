Спектакль «Моцарт» открыл фестиваль стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс»

Музыкальная постановка «Моцарт» Казахской национальной академии искусств имени Жургенова стала спектаклем открытия фестиваля стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс». Об этом пресс-служба театрального вуза рассказала журналистам.





Фестиваль стартовал в Москве, передает ТАСС . Министр культуры Ольга Любимова поприветствовала участников и отметила, что творческий смотр объединяет педагогов и студентов театральных школ из стран Содружества, служит площадкой обмена и общения.





«Уверена, что и в этом году фестиваль оставит яркий след в воспоминаниях каждого участника. Желаю вам успехов и творческих открытий», — говорится в ее приветствии.





В течение недели на учебной сцене ГИТИСа зрители увидят спектакли Ереванского государственного института театра и кино, Белорусской государственной академии искусств, Казахского национального университета искусств, Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова, КГУ «Комплекс «Колледж искусств — специализированная школа-интернат для одаренных в искусстве детей имени Ермека Серкебаева», Кыргызского государственного университета культуры и искусств имени Б. Бейшеналиевой, Государственного института искусств и культуры Узбекистана и Таджикского государственного института культуры и искусств.









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