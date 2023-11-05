В музеях Московского Кремля проходит выставка в честь первого маршала СССР Климента Ворошилова

В Парадном вестибюле Оружейной палаты проходит выставка, посвященная известному деятелю российской и советской истории — первому маршалу Советского Союза Клименту Ефремовичу Ворошилову, сообщается на сайте Министерства культуры РФ.





Ворошилов проживал на территории Московского Кремля. Начиная с 1918 года, когда в Кремль въехало советское правительство, здесь расположились кабинеты и квартиры руководства страны.





Выставка призвана выявить различные грани личности маршала, показать, как менялся его образ в истории: Ворошилов проделал длинный путь от луганского рабочего до «патриарха» советской политической жизни, поражавшего современников интеллигентностью и хорошими манерами.

В экспозиции отражена смена сфер и жанров, в которых успел проявить себя нарком. У посетителей будет возможность увидеть ордена и награды маршала, его личные вещи, коллекцию оружия из его кабинета, а также его редкие фотографии и мундир, относящийся ко времени пребывания Климента Ефремовича на посту наркома.





Отдельной темой выставки станет образ Ворошилова в советском официальном искусстве, воплощенный в живописи, скульптуре, графике и даже народных ремеслах — палехской лаковой миниатюре.













Фото: официальный сайт Министерства культуры РФ