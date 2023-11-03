Пианист Кемпф намерен выступить в Москве с юбилейным концертом

Английский пианист Фредерик Кемпф рассказал журналистам о намерении приехать в Москву с юбилейным концертом. Выступление посвящено 25-летию его победы в международном конкурсе имени Чайковского.





В 2023 году музыкант намерен приехать в Москву, несмотря на возможные последствия для его карьеры, передает ТАСС





«Я музыкант, а не политик. Россия очень важна для меня. Я считаю, что должен играть русскую музыку в России», — подчеркнул пианист в беседе с корреспондентом агентства.





Кемпф добавил, что не собирается отказываться от встречи с публикой. По словам пианиста, концерт состоится в декабре на сцене историко-культурного центра «Соборная палата».





Напомним, Кемпф занял третье место в конкурсе Чайковского в 1998 году. Сегодня он является единственным из иностранных пианистов победителем этого состязания.









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