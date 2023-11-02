Автор хитов Ротару, Кобзона и Боярского Евгений Ширяев умер на 81-м году жизни

Известный композитор Евгений Ширяев ушел из жизни в 80 лет. Об этом сообщил источник МК.





Композитор родился в Ленинграде 23 сентября 1943 года. Евгений Ширяев был автором музыки к более чем 100 фильмам и сериалам, а также инструментальным концертам и операм. Музыкант писал для Софии Ротару, Иосифа Кобзона, Азизы, Милы Романиди, Маши Распутиной и других знаменитостей российской эстрады. Ширяев также являлся сооснователем групп «Ялла» и «Садо». Последние годы жизни композитор провел в Москве.





«Евгений Александрович до последнего дня активно сочинял», — поделились с МК источники в окружении композитора.





По словам информаторов, Ширяев вел размеренный образ жизни. Для многих его смерть стала полной неожиданностью. Об ухудшении здоровья композитора в последние дни знали лишь самые близкие. Дата и место похорон пока не уточняются.









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