В Русском музее откроется выставка к 175-летию со дня рождения Сурикова

Масштабная выставка «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения» откроется в Русском музее. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





В Русском музее назвали предстоящий проект главной выставкой года. Юбилейная экспозиция Василия Сурикова будет доступна для посетителей с 30 ноября.





В фонды музея вернулись признанные шедевры художника, которые украшают собой постоянную экспозицию Михайловского дворца. Так, на выставке можно будет увидеть «Взятие снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком» и «Сибирячку», а также другие живописные работы и эскизы к знаменитым произведениям Сурикова.





В пресс-службе отметили, что более 100 тысяч жителей Сибири увидели эти экспонаты в рамках нацпроекта «Культура» в Красноярске и Новосибирске. Путешествие картин художника в Сибирь перед открытием выставки в Русском музее стало данью памяти мастеру и уважения его малой родине.





Экспозицию будут дополнять произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея. Они помогут зрителю ощутить предметный и духовный мир полотен Сурикова.





Также сейчас реставрируется историческое полотно 1906 года «Степан Разин». Картина станет одной из ключевых произведений выставки в корпусе Бенуа Русского музея.









Фото: Пресс-служба Русского музея