В Петербурге открылась выставка об исчезающих видах птиц

01.11.2023
В Санкт-Петербурге открылась выставка об истребленных и вымерших птицах.
Выставка «Странствующий голубь» открылась в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.
В экспозицию вошли уникальные образцы исчезнувших и находящихся на грани вымирания птиц.
Главный экспонат проекта — странствующий голубь, представитель истребленного человеком вида. Последняя особь этого животного умерла в зоопарке Цинциннати в 1914 году. В музеях мира сохранилось лишь несколько сотен чучел странствующего голубя.
На выставке представлены уникальные образцы из фондовой коллекции института.
Выставка разделена на несколько тематических рубрик, рассказывающих о статистике видов птиц, современном взгляде на происхождение птиц, примерах давления цивилизации на птиц.
Просветительская программа выставки включает документальные фильмы и лекции.
Фото: Pixabay.com