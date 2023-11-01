В Петербурге открылась выставка об исчезающих видах птиц

01.11.2023

В Петербурге открылась выставка об исчезающих видах птиц
В Санкт-Петербурге открылась выставка об истребленных и вымерших птицах.

Выставка «Странствующий голубь» открылась в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге.

В экспозицию вошли уникальные образцы исчезнувших и находящихся на грани вымирания птиц.

Главный экспонат проекта — странствующий голубь, представитель истребленного человеком вида. Последняя особь этого животного умерла в зоопарке Цинциннати в 1914 году. В музеях мира сохранилось лишь несколько сотен чучел странствующего голубя.

На выставке представлены уникальные образцы из фондовой коллекции института.

Выставка разделена на несколько тематических рубрик, рассказывающих о статистике видов птиц, современном взгляде на происхождение птиц, примерах давления цивилизации на птиц.

Просветительская программа выставки включает документальные фильмы и лекции.


Фото: Pixabay.com