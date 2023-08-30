Сериал «Великая» про Екатерину II закрыли после трех сезонов

Комедийный сериал о русской императрице Екатерине Великой не получит продолжения. Такое решение принял стриминговый сервис Hulu.





Издание Deadline информирует, что четвертого сезона сериала «Великая» (18+) не будет. Создатели отказались комментировать это сообщение.





В мае 2023 года вышел третий сезон. Он получил высокие рейтинги и положительный отклик среди зрителей. Прошлые сезоны же добились множества номинаций на премию «Эмми» и даже победу в категории «Лучшие исторические костюмы».





Однако финал третьего сезона не был захватывающим. Он закончился тем, что императрица сменила прическу и станцевала под AC/DC. Стоит отметить, что сериал содержит множество исторических ошибок и несоответствий и является комедийным.





«Великая» вышла на экраны в 2020 году и рассказала о юных годах Екатерины II в юмористическом формате. Главную роль в сериале исполнила Эль Фаннинг. Ее партнером стал Николас Холт. Актер сыграл Петра III.









Фото: кадр из сериала «Великая»