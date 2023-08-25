Дирижер и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Литвы Гинтарас Ринкявичюс выразил свое мнение о том, что необходимо сохранять и исполнять русскую классическую музыку, несмотря на политические разногласия. Об этом он рассказал в интервью местным СМИ.





Худрук оркестра отметил, что не понимает, почему произведения таких гениальных композиторов, как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Дмитрий Шостакович, не исполняются в Литве. Ринкявичюс считает это несправедливым и заявил, что музыканты и аудитория страдают от отсутствия такой возможности. Он также подчеркнул, что русская классическая музыка является священным наследием и ее исполнение важно для развития музыкантов и их образования. Ринкявичюс удивлен тем, что даже композиторы, которые, как Игорь Стравинский, имеют гражданство других стран, не получают возможности быть исполненными в Литве.





В прибалтийской республике все чаще встречаются случаи нападок на российских деятелей спорта и культуры. МИД РФ отмечал, что антироссийские действия стран Балтии теперь «основательно закрепились за гранью здравого смысла и человечности».









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