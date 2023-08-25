Песни Элвиса Пресли не будут звучать в байопике о его жене «Присцилла»

В интервью The Hollywood Reporter режиссер София Коппола рассказала о своем новом фильме, посвященном Присцилле Пресли, жене Элвиса Пресли. Она отметила, что в фильме не будет звучать ни одной песни самого музыканта, хотя главным героем является именно он.





Название фильма ясно указывает на то, что центральное место занимают отношения Присциллы с королем рок-н-ролла. Стоит отметить, что на момент их знакомства Присцилле было всего 14 лет, а Элвису — 24.





София Коппола также поделилась, что ей не удалось получить разрешение на использование музыкальных композиций от компании Elvis Presley Enterprises. Режиссер пояснила, что организация не одобряет проекты, в которых сама не участвует, так как стремится защитить бренд. Коппола выступила не только в качестве режиссера фильма «Присцилла», но также является одним из авторов сценария и продюсеров проекта.





Напомним, в 2022 году вышла музыкальная биографическая драма «Элвис». Главные роли исполнили Остин Батлер и Том Хэнкс. Картина была номинирована на премию «Оскар», но в итоге не выиграла ни в одной из восьми номинаций.









Фото: кадр из фильма «Присцилла»