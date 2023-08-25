254 тыс. человек посетили мероприятия Московского губернского театра в прошлом сезоне

254 тысячи зрителей посетили 588 мероприятий, проведенных за минувший сезон Московским губернским театром. Об этом сообщил художественный руководитель театра Сергей Безруков на собрании труппы перед началом 11 сезона.





«За минувший сезон Московский губернский театр провел 588 мероприятий», — сказал он.





В течение сезона было проведено шесть фестивалей в Москве и регионах. Театр также отправился в гастроли в 12 городов, включая Санкт-Петербург, Красноярск, Тюмень, Омск, Нижневартовск, Тверь, Екатеринбург и другие.





Также провелось 47 экскурсий по помещениям театра, которые посетили около полутора тысяч зрителей.





Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье активно работают над наполнением афиши различными мероприятиями и уделяют особое внимание организации отдыха.









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