Amazon закрыл сериал «Периферийные устройства»

Хотя еще зимой 2023 года стриминг Prime Video сообщал о продлении сериала. Об этом пишет «Культуромания».





Фантастический сериал «Периферийные устройства» не будет продлен на второй сезон из-за забастовки сценаристов и актеров. Проект снят по мотивам одноименного романа Уильяма Гибсона. Однако зимой 2023 года стриминг Prime Video сообщал о продлении сериала.





Сериал «Периферийные устройства» с Хлоей Грейс Морец в главной роли рассказывает о девушке, тестирующей игру виртуальной реальности. Шоу стартовало осенью 2022 года. Над вторым сезоном работали Лиза Джой и Джонатан Нолан.





Фото: скриншот YouTube/DMITRY TER