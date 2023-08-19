Amazon закрыл сериал «Периферийные устройства»

Хотя еще зимой 2023 года стриминг Prime Video сообщал о продлении сериала. Об этом пишет «Культуро...
Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает ТАСС. ...
Актриса обвинила продюсеров в сокрытии дохода от продажи сувениров, связанных с франшизой «Проклятие...
Экспозиция откроется 19 августа на Аллее космонавтов.
Поводом для разбирательства стал фильм «Игра с ключами».
Хотя еще зимой 2023 года стриминг Prime Video сообщал о продлении сериала. Об этом пишет «Культуро...
Фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщает ТАСС. ...
Актриса обвинила продюсеров в сокрытии дохода от продажи сувениров, связанных с франшизой «Проклятие...
Экспозиция откроется 19 августа на Аллее космонавтов.
Поводом для разбирательства стал фильм «Игра с ключами».
Премьера проекта состоится 21 августа.
В России официальный прокат «Барби» не проходит.
Организаторы Венецианского кинофестиваля допускают, что голливудские звезды не посетят смотр.
Фестиваль пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Муж Бритни Спирс Сэм Асгари написал, что после шести лет любви и преданности пара решила завершить с...
К отправке готовятся 22 картины, в числе которых работы Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова,...
Проект рассказывает о супругах Эшли и Уитни Сигел, создателях кабельного шоу «Филантропия».
Проститься с артистом пришли десятки человек.
Главные роли в проекте исполняют Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица ...
В шорт-лист вошли 19 картин.
По словам актера Дмитрия Иосифова, на то время у него была самая высокая детская зарплата.
В ходе переговоров директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и ректора Бухарского госуниверситета Обид...
Вопрос о создании Евразийской кинопремии и Евразийской академии кинематографических искусств обсужда...
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом дв...
Проект «Энергия цвета. Архетипы авангарда» предлагает по-новому взглянуть на русский авангард.
19.08.2023