Сериал «Казанова» получит второй сезон

Фестиваль пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Муж Бритни Спирс Сэм Асгари написал, что после шести лет любви и преданности пара решила завершить с...
К отправке готовятся 22 картины, в числе которых работы Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова,...
Проект рассказывает о супругах Эшли и Уитни Сигел, создателях кабельного шоу «Филантропия».
Проститься с артистом пришли десятки человек.
Фестиваль пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Муж Бритни Спирс Сэм Асгари написал, что после шести лет любви и преданности пара решила завершить с...
К отправке готовятся 22 картины, в числе которых работы Виктора Борисова-Мусатова, Валентина Серова,...
Проект рассказывает о супругах Эшли и Уитни Сигел, создателях кабельного шоу «Филантропия».
Проститься с артистом пришли десятки человек.
Главные роли в проекте исполняют Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица ...
В шорт-лист вошли 19 картин.
По словам актера Дмитрия Иосифова, на то время у него была самая высокая детская зарплата.
В ходе переговоров директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и ректора Бухарского госуниверситета Обид...
Вопрос о создании Евразийской кинопремии и Евразийской академии кинематографических искусств обсужда...
Министр культуры России Ольга Любимова обсудила с послом Бразилии Родриго де Лима Баэной Соаресом дв...
Проект «Энергия цвета. Архетипы авангарда» предлагает по-новому взглянуть на русский авангард.
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Режиссером анимационной ленты стал Питер Сон.
22 ноября зрители увидят новые серии на стриминг-платформе Hulu.
Международный конкурс уличной культуры собрал на Ставрополье молодых людей из 20 стран.
Deadline: Марк Руффало, Лили Рейнхарт и Купер Райфф объединятся для совместной работы.
Зрители отметили отличную игру актеров, неплохие шутки и общий легкий настрой.
Об этом заявил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель проекта ...
18.08.2023