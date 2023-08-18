Сериал «Казанова» получит второй сезон

Производством фильма для Первого канала занимается студия «Амедиа».Главные роли в проекте исполняют Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова и другие.Сообщается, что подробности о втором сезоне сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что он будет включать восемь эпизодов. Автором сценария выступает Дмитрий Новоселов.Первый сезон проекта вышел на Первом канале осенью 2020 года и стал абсолютным хитом по рейтингам.Проект выйдет в сезоне 2024/2025.