Сериал «Казанова» получит второй сезон

18.08.2023

Сериал «Казанова» получит второй сезон
Сериал «Казанова» со Светланой Ходченковой продлят на второй сезон, передают «Новости кинопроизводства».

Производством фильма для Первого канала занимается студия «Амедиа».

Главные роли в проекте исполняют Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова и другие.

Сообщается, что подробности о втором сезоне сериала пока не раскрываются. Известно лишь, что он будет включать восемь эпизодов. Автором сценария выступает Дмитрий Новоселов.

Первый сезон проекта вышел на Первом канале осенью 2020 года и стал абсолютным хитом по рейтингам.

Проект выйдет в сезоне 2024/2025.


Фото: кадр из фильма "Казанова"