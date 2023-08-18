Исполнитель роли Буратино в советском кинохите рассказал о своем гонораре

18.08.2023
Актер Дмитрий Иосифов рассказал о том, сколько заработал за роль Буратино в советском кинофильме.
В интервью aif.ru
артист сообщил, что получил 1,2 тысячи рублей за участие в проекте. По словам актера, у него была самая высокая детская зарплата по тем временам — 100 рублей в месяц. Артисту заплатили 600 рублей за съемки в фильме и 600 рублей постановочных.
Фильм «Приключения Буратино» вышел в 1975 году. Дмитрий Иосифов сыграл в фильме главную роль. Артист признавался, что многие одноклассники после выхода картины плохо к нему относились. Нечаев предположил, что негатив у мальчиков был вызван завистью. В свою очередь девочки после выхода картины уделяли артисту много внимания.
Фото: кадр из фильма "Приключения Буратино"