Netflix объявил о съемках второго сезона «Игры в кальмара»

Как сообщает «Вокруг ТВ», после окончания первого сезона своего самого успешного сериала онлайн-сервис Netflix принял решение снять продолжение.

Зрители увидят его не раньше следующей осени, съемки продлятся около десяти месяцев — создатели фильма задумали сделать второй сезон на порядок масштабнее первого. Об этом рассказал Ли Джон Джэ, исполнитель одной из главных ролей. Во втором сезоне он сыграет призера оригинальной игры. Известно также, что в продолжении, помимо новых, принимают участие уже полюбившиеся зрителю герои. Так, в привычных ролях окажутся Ли Бен Хон (фронтмен), Ви Ха Джун (детектив) и Кон Ю (рекрутер).

Пока неясно, задействована ли в проекте Чон Хо Ен, появления которой на экране ждут многие поклонники сериала. В первом сезоне она сыграла единственную девушку, добравшуюся до финала. «Может быть, у нее есть сестра-близнец, так что посмотрим», — добавил интриги режиссер Хван Дон Хек.

Многих интересует, будет ли и второй сезон «Игры в кальмара» посвящен тематике неравенства. На этот вопрос Дон Хек отвечает так: «Человечество снова будет проверено в этих играх. Я хочу задать вопрос: “Возможна ли истинная солидарность между людьми?”» Режиссер уточнил, что у него есть три страницы идей и в его планах превратить их в сценарий, но пока он может сказать о новом сезоне лишь одно: в сюжете будет больше игр.





Фото: «Вокруг ТВ»