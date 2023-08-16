Руководители музеев новых регионов повысят квалификацию в Музее Победы

В Музее Победы стартовали курсы повышения квалификации для руководителей музеев новых регионов России, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Занятия проводятся в рамках Академии Музея Победы. Слушатели пройдут курс «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания».



Участниками курса стали представители Троицкого районного историко-краеведческого музея, Северодонецкой галереи искусств, Антрацитовского исторического музея, музея пгт Марковка, других музеев новых регионов.



Для участников курса подготовлено порядка 30 лекций, которые познакомят руководителей с современными технологиями организации музейного пространства, актуальными методиками работы экскурсоводов, вопросами формирования совместных музейных экспозиций.



«Наша главная задача — дать инструментарий, конкретный, чтобы выстраивать работу по каждому музею и "в связке", чтобы мы могли сотрудничать и максимально оперативно делиться тем методическим и практически материалом, который есть у Музея Победы», — приводит министерство слова руководителя Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.



Кроме того, слушатели побывают на экскурсиях по масштабным экспозициям «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!», в Красногорском филиале Музея Победы.









Фото: пресс-служба Министерства культуры России