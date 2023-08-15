Михаил Архипов снимает драму о создании фильма «Планета бурь»

15.08.2023
Режиссер Михаил Архипов приступил к съемкам фильма о создании культовой «Планеты бурь» Павла Клушанцева.
Кинопроизводственная драма получила название «Планета».
Действие фильма развивается в 60-е годы прошлого века. Советский режиссер замышляет снять научно-фантастический фильм о том, чего никто до этого не видел, — приключении космической миссии на Венеру.
Фильм создается кинокомпанией «Артлайт» при поддержке Минкультуры РФ. Продюсерами драмы выступают Александр Котелевский и Андрей Новиков.
Главные роли в «Планете» исполнят Сергей Гилёв, Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко, Михаил Бочаров и другие актеры. Премьера фильма запланирована на 2024 год.
Фото: Pixabay.com