Михаил Архипов снимает драму о создании фильма «Планета бурь»

Режиссер Михаил Архипов приступил к съемкам фильма о создании культовой «Планеты бурь» Павла Клушанцева.



Кинопроизводственная драма получила название «Планета».





Действие фильма развивается в 60-е годы прошлого века. Советский режиссер замышляет снять научно-фантастический фильм о том, чего никто до этого не видел, — приключении космической миссии на Венеру.





Фильм создается кинокомпанией «Артлайт» при поддержке Минкультуры РФ. Продюсерами драмы выступают Александр Котелевский и Андрей Новиков.





Главные роли в «Планете» исполнят Сергей Гилёв, Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко, Михаил Бочаров и другие актеры. Премьера фильма запланирована на 2024 год.









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